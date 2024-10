Lewis Hamilton pilotará McLaren histórica de Ayrton Senna no GP de São Paulo

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial e piloto da Mercedes, vai prestar uma homenagem ao tricampeão Ayrton Senna neste sábado (02), logo após a sessão de classificação do Grande Prêmio (GP) de São Paulo.

Nessa celebração, Hamilton pilotará a icônica McLaren MP4/5B, carro com o qual Senna conquistou seu segundo título mundial, em 1990. A homenagem foi batizada de "Senna Sempre".

Durante o evento, Hamilton dará uma volta na pista com o carro ao som do famoso “tema da vitória”, e, em seguida, o bólido será posicionado próximo à área dos boxes para que alguns fãs possam vê-lo de perto.

A McLaren MP4/5B é uma das máquinas mais emblemáticas da carreira de Senna. Na temporada de 1990, o brasileiro conquistou seis vitórias com esse carro e superou seu rival Alain Prost por uma diferença de sete pontos, garantindo o título.

A homenagem acontece em um momento especial, quando se completam 30 anos da morte de Ayrton Senna no GP de San Marino de 1994. A organização do GP de São Paulo incentivou os torcedores a vestirem amarelo ou levarem itens que lembrem o piloto brasileiro, reforçando o tributo ao eterno ídolo.

Hamilton, que já declarou inúmeras vezes sua admiração por Ayrton Senna e pelo Brasil, considera o tricampeão uma grande inspiração em sua trajetória na Fórmula 1. Em 2017, ele foi presenteado pela família de Senna com o capacete usado pelo piloto em 1987, emocionando-se ao chamá-lo de "herói". Em 2021, Hamilton competiu no Brasil com um capacete estilizado com as cores brasileiras, vencendo a corrida após sair da 10ª posição e celebrando como Senna fazia, ao erguer a bandeira do Brasil na volta da vitória.

Em 2022, Hamilton chegou a ser homenageado na Câmara dos Deputados e recebeu o título de cidadão honorário do país.



