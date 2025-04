Liga das Nações 2025: Veja as primeiras convocadas

Seis atletas foram convocadas pelo técnico, Zé Roberto Guimarães para os treinos que antecedem a Liga das Nações de 2025. Conforme divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) na quinta-feira (17), os nomes são: Helena (ponfeira), Lorena e Luiza (centrais), Jheovana e Tainara (opostas) e Laís (líbero).



Já as convidadas são Lyara e Marina Sioto (levantadoras), Aline Segato (ponteir) e Lanna (central).



A seleção feminina volta às quadras após o bronze em Paris 2024, em partida contra a República Tcheca no dia 4 de junho no Maracanãzinho.



Além das tchecas, o Brasil vai enfrentar também Itália, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul, entre os dias 4 e 8 de junho.



A segunda semana será disputada na Turquia, de 18 a 22 de junho.



A última da fase de grupos, será de 9 a 13 de julho, no Japão. A fase decisiva será disputada em Lodz, na Polônia, de 23 a 27 de julho.

