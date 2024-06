Liga das Nações: Brasil perde para a França e aguarda rival para as quartas de final

Uma derrota para a França marcou o encerramento dos jogos do Brasil na fase de classificação na Liga das Nações masculina de vôlei na madrugada deste domingo (23).



A seleção perdeu por 3 sets a 2, com parciais foram 25 a 23 / 27 a 29/ 13 a 25 / 25 a 19 e 18 a 16.



Assim Brasil ficou com a sétima colocação na fase classificatória, com seis vitórias em doze jogos.

A seleção brasileira está garantida nas quartas de final da competição, depois da derrota da Sérvia para a Polônia, no sábado e aguarda os resultados da rodada deste domingo para conhecer o adversário no mata-mata da competição, que pode ser Eslovênia, Itália ou Polônia.

Liga



Após o término da última edição da Liga, em julho de 2023, 16 seleções foram classificadas do 1º ao 16º lugar no ranking mundial da FIVB com oito times em cada equipe.



Na primeira fase, cada equipe joga 12 vezes, em três etapas diferentes, contra adversários igualmente fortes: três partidas contra equipes classificadas do 1º ao 4º lugar no ranking, três contra seleções classificadas do 5º ao 8º, três contra equipes classificadas do 9º ao 12º e, finalmente, três contra seleções classificadas do 13º ao 16º. Cada jogo vale pontos para a tabela classificatória.



Ao final das três rodadas, que acontecem em três semanas entre maio e junho, as sete melhores equipes e o país que sedia as finais, que este ano é a Polônia, avançam à última fase. As disputas de quartas de final, semifinais e finais serão no formato mata-mata, entre 27 e 30 de junho.



Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Japão, Polônia, Canadá e França já garantiram vaga para as Olimpíadas em Paris. São sete cotas preenchidas das 12. Ainda outras cinco serão definidas pelo ranking mundial no dia 24 de junho, após a primeira fase da Liga das Nações de 2024.



Confira as próximas datas



• Quartas de final: 27 e 28 de junho (Lódz, Polônia)



• Semifinais: 29 de junho (Lódz, Polônia)



• Disputa pelo 3º lugar e final: 30 de junho (Lódz, Polônia)



