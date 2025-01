Última rodada da Liga dos Campeões tem briga acirrada por vaga nos playoffs

Com um novo formato que agradou os torcedores, a Liga dos Campeões chega ao final da sua primeira fase com a última rodada sendo disputada nesta quarta-feira (29), com todos os 18 jogos sendo de maneira simultânea, ou seja, no mesmo horário, às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

Liverpool e Barcelona, líder e vice-líder, respectivamente, estão 'sossegados' e duelam na rodada para saber se trocam de posição. Os espanhóis precisam vencer e torcer para os ingleses perderem, enquanto um empate dos Reds é o suficiente para garantir o primeiro lugar da classificação geral.

Arsenal e Inter de Milão são os únicos que podem ultrapassar o Barcelona em caso de tropeço, pois cada um somam 16 pontos, nas terceira e quarta colocação, respectivamente.

Mais para baixo da tabela, Bayern de Munique, Real Madrid e Juventus sonham com um lugar melhor na classificação para evitar confrontos mais difíceis nos playoffs. Os três times ocupam o 15°, 16° e 17° lugar da tabela - eles estão matematicamente classificados, mas um tropeço pode dificultar a vida na próxima fase.

Ao final da tabela, PSG e Manchester City são os dois times que brigam diretamente pela classificação após o embate direto na rodada passada, vencida pelos franceses. Atualmente, os ingleses estão fora da zona de classificação, ocupando o 25° lugar com 8 pontos, e torcem para tropeços de outros times, inclusive dos parisienses, que estão em 22° com 10 pontos.

Confira todos os jogos:

PSV x Liverpool

Bayern de Munique x Slovan Bratislava

Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk

Bayern Leverkusen x Sparta Praga

Girona x Arsenal

Barcelona x Atalanta

Stade Brestois x Real Madrid

Manchester City x Club Brugge

Young Boys x Estrela Vermelha

Lille x Feyenoord

Juventus x Benfica

Aston Villa x Celtic

Dínamo Zagreb x Milan

Inter de Milão x Mônaco

Sturm x RB Leipzig

RB Salzburg x Atlético de Madrid

Sporting x Bologna

Stuttgart x PSG

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também