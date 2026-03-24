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Lucas Pinheiro fecha temporada com tÃ­tulo da Copa do Mundo

O tÃ­tulo para o Brasil veio apÃ³s a vitÃ³ria na etapa de Lillehammer, na Noruega

24 marÃ§o 2026 - 13h50Sarah Chaves, com Folhapress
Lucas Pinheiro Braathen venceu o título do slalom gigante da Copa do Mundo de esqui alpinoLucas Pinheiro Braathen venceu o tÃ­tulo do slalom gigante da Copa do Mundo de esqui alpino   (Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images)

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou, nesta terça-feira (24), o Globo de Cristal do slalom gigante, prêmio dado ao campeão da Copa do Mundo da modalidade. O título veio após a vitória na etapa de Lillehammer, na Noruega.

Lucas foi o mais rápido nas duas descidas e fechou a prova com tempo total de 2min20s65. O suíço Loic Meillard ficou em segundo, e o norueguês Atle Lie McGrath completou o pódio.

Com o resultado, o brasileiro somou 100 pontos para o Brasil, virou o ranking e garantiu o título da temporada. Ele começou a etapa como vice-líder, atrás de Marco Odermatt, mas terminou o ano com 547 pontos, contra 495 do rival.

Esse é o primeiro Globo de Cristal de Lucas defendendo o Brasil. Na temporada 2022/23, ele já havia conquistado o troféu no slalom, mas ainda competia pela Noruega.

Em alta, o atleta fecha a temporada com dois ouros seguidos no slalom gigante e também com um feito inédito, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno na modalidade.

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