Mais um! Jogador do Inter Ã© alvo de racismo na internet

Após um jogo entre a Seleção Brasileira e a Seleção da Espanha, movido pela repressão ao racismo, o zagueiro Robert Renan, do Internacional, foi alvo de comentários racistas depois de o clube ter sido eliminado nos pênaltis pelo Juventude, na semifinal do Campeonato Gaúcho, na última segunda-feira (25).

Nas redes sociais, ele foi chamado de “macaco”, e recebeu vários xingamentos. Tudo isso em razão de Robert ter perdido uma das cobranças de pênalti que resultou na eliminação do colorado.

Após as falas racistas terem viralizado, as publicações foram apagadas e os autores privaram os perfis. Enquanto que o jogador desativou os comentários do público nas suas postagens. Robert ainda não se manifestou oficialmente.

Robert já foi alvo de racismo antes, quando jogava pelo Zenit, da Rússia, e quando atuou pela Seleção Brasileira Sub-20. Nesses último episódio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma representação à FIFA, mas a entidade preferiu se abster.

