Marta não jogará na estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina

A atacante Marta, de 33 anos, não jogará na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo feminina de futebol contra a Jamaica. Ela se recupera de uma lesão na coxa esquerda e ainda não tem condições de atuar. O jogo será no domingo (9), às 10h30 (horário de Brasília), em Grenoble, na França.

A informação foi confirmada neste sábado (8), pelo técnico Oswaldo Fumeiro Alvarez, o Vadão. “Ela está se recuperando melhor do que o esperado, mas não pode começar jogando. Talvez ela fique no banco, mas nosso plano é que ela não participe da partida”, disse, em entrevista coletiva.

A jogadora, vencedora seis vezes do prêmio de melhor do mundo da Fifa, se machucou em maio, durante a preparação da equipe para o mundial. Nos últimos dias, Marta não participou dos treinos com o restante do grupo e realizou apenas atividades físicas.



Sem Marta, o ataque do Brasil na estreia será formado por Cristiane e Bia Zaneratto. O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado de Jamaica, Austrália e Itália.

Deixe seu Comentário

Leia Também