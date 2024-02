Mbappé é o novo jogador do Real Madrid, afirma jornal

Saiba Mais Esportes Novela acabou? Mbappé anuncia que vai deixar o PSG

O rumor de transferência mais repetido da Europa se concretizou. Kylian Mbappé deixará o PSG na próxima janela de transferência para ingressar ao Real Madrid. A informação é do jornal espanhol “Marca”.

Na semana passada, o camisa 7 anunciou para a diretoria do PSG e para os companheiros de equipe que vai deixar a França na próxima janela de transferência, prevista para junho. E pediu para o clube parisiense não fazer contrapropostas.

O novo contrato do jogador tem duração de cinco anos, ou seja, até 2029. Ainda não se tem informação do novo salário do francês, que atualmente gira em torno de 72 milhões de euros no PSG. Mas, ele será o atleta mais bem pago do elenco do Real Madrid, com um salário entre 15 e 20 milhões.

Mbappé também pode receber 50 milhões de euros de bônus só por ter assinado o contrato, e está negociando o valor do uso de imagem, que poderá ser 50% para ele e a outra metade para o time espanhol.

