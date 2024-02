Novela acabou? Mbappé anuncia que vai deixar o PSG

O PSG venceu o Real Sociedad ontem (14), pelas oitavas de final da Champions League com o placar de 2 a 0, com um gol de Kylian Mbappé. Um dia depois, o atacante anunciou a intenção de deixar a equipe parisiense no final da temporada, segundo uma fonte próxima do time.

Os rumores de que Mbappé vai trocar o PSG pelo Real Madrid ganham força a cada janela transferência, mas até agora não aconteceu. Dessa vez, de acordo com o jornal norte-americano, The Athletic, o jogador comunicou oficialmente o clube francês que não vai renovar o contrato, e deixará Paris no final da temporada 23/24, e pediu para que a diretoria não fizesse contrapropostas.

O destino mais provável de Mbappé é o Real Madrid, que sonda o jogador há anos, e que pode contratá-lo de forma gratuita em julho, mês que acaba o vínculo do atacante com o PSG. Nesse cenário, o clube espanhol se movimenta para liquidar a contratação, encurtando o elenco atual e evitando gastos para o encaixa da folha salarial. Algumas especulações apontam que o salário do francês na Espanha girará em torno de 70 milhões de euros, caso ele realmente vá para lá. Mas, clubes ingleses também estão de olho no camisa 7, como Arsenal e Liverpool.

As condições para a saída do atacante ainda estão em fase de acordo. Mas caso essa transferência realmente ocorra, o PSG economizará cerca de 200 milhões de euros por temporada. Esse valor, que atualmente corresponde ao salário de Mbappé, será usado para investir nas categorias de base do clube e em novos jogadores para a equipe principal.

