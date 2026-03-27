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Esportes

MS traÃ§a diretrizes para ampliar acesso ao esporte nos prÃ³ximos 10 anos

Plano estadual prevÃª inclusÃ£o social, formaÃ§Ã£o de atletas e fortalecimento de modalidades atÃ© 2035

27 marÃ§o 2026 - 08h55Vinicius Costa
Yeltsin Jacques, atleta paraolímpico de MSYeltsin Jacques, atleta paraolÃ­mpico de MS   (Bruno Rezende)

O Governo de Mato Grosso do Sul definiu diretrizes para o esporte no Estado até 2035, com foco na ampliação do acesso, inclusão social e fortalecimento do rendimento esportivo. O planejamento estabelece metas para consolidar políticas públicas e ampliar a participação da população em diferentes modalidades.

A proposta faz parte da construção do Plano Estadual de Esporte e Lazer, que deve orientar ações nos próximos dez anos, incluindo desde o esporte educacional até o de alto desempenho. Entre os objetivos estão o incentivo à formação de atletas, a valorização de profissionais da área e a ampliação de programas já existentes.

O planejamento também prioriza o esporte como ferramenta de inclusão, com ações voltadas a públicos diversos, como pessoas com deficiência, estudantes e comunidades em situação de vulnerabilidade. A ideia é ampliar o alcance de projetos sociais e integrar o esporte a políticas de educação e cidadania.

Além disso, o Estado pretende fortalecer a infraestrutura esportiva e ampliar o calendário de competições, criando condições para o desenvolvimento de talentos e o aumento da prática esportiva em todas as regiões.

A iniciativa integra uma estratégia mais ampla de desenvolvimento social, que vê o esporte como instrumento para promoção de saúde, inclusão e oportunidades, com impacto direto na qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

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