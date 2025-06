Mundial de Clubes define 100% os confrontos das oitavas de final; confira

Estão oficialmente definidas as oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA.

Ao todo, 16 equipes seguem vivas na briga pelo título e já têm data marcada para voltar a campo.

Os confrontos começarão neste sábado (28) e se estenderão até a próxima terça-feira (1º), com transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV, disponível no Disney+.

O destaque entre os classificados é o domínio europeu, com nove clubes do continente entre os 16 remanescentes. A América do Sul é representada por quatro equipes brasileiras, enquanto a Concacaf tem dois representantes e a Ásia, um.

A abertura das oitavas já começará com um clássico brasileiro: Palmeiras e Botafogo se enfrentarão às 12h (horário de Mato Grosso do Sul), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

No mesmo dia, o confronto entre os europeus Benfica e Chelsea, às 16h, no Bank of America, em Charlotte, também chama atenção.

No domingo (29), os holofotes se voltam para o aguardado Flamengo x Bayern de Munique, às 16h, em Miami, enquanto o PSG mede forças com o Inter Miami de Messi às 12h, em Atlanta.

A segunda-feira (30) terá o embate entre Inter de Milão e Fluminense, às 15h, além de Manchester City x Al Hilal, às 21h.

Fechando a fase, a terça-feira (1º) trará um verdadeiro duelo de gigantes: Real Madrid x Juventus, às 15h, em Miami, seguido de Borussia Dortmund x Monterrey, às 21h, em Atlanta.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Sábado (28 de junho):

Palmeiras x Botafogo, 12h Filadélfia

Benfica x Chelsea, 16h Charlotte

Domingo (29 de junho):

PSG x Inter Miami, 12h Atlanta

Flamengo x Bayern de Munique, 16h Miami

Segunda-feira (30 de junho):

Inter de Milão x Fluminense, 15h Charlotte

Manchester City x Al Hilal, 21h Orlando

Terça-feira (1º de julho):

Real Madrid x Juventus, 15h Miami

Borussia Dortmund x Monterrey, 21h Atlanta

Caminho até a final

Pelo chaveamento do torneio, quem vencer o duelo entre Palmeiras x Botafogo enfrentará Benfica ou Chelsea nas quartas de final. Se o Flamengo eliminar o Bayern, encara PSG ou Inter Miami.

O Fluminense, por sua vez, pode cruzar com Manchester City ou Al Hilal. Já o lado mais pesado da chave opõe os vencedores de Real Madrid x Juventus contra quem avançar de Dortmund x Monterrey.

As quartas de final estão agendadas para os dias 4 e 5 de julho, com jogos em Filadélfia, Orlando, Atlanta e Nova Jersey. As semifinais serão disputadas em 8 e 9 de julho, enquanto a grande decisão acontece no dia 13 de julho, todos os jogos finais em Nova Jersey, cidade que também sediará a final da Copa do Mundo de 2026.

