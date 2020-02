Nadador de MS disputa competição junto à seleção brasileira

Saiba Mais Esportes Judoca da capital é convocada pela Seleção Brasileira

Sammer Campos Abdallah, sul-mato-grossense, está em Lima, no Peru, junto à seleção brasileira, onde disputa a segunda edição da Copa Uana de Natação, 2020 UANA Swimming Cup. A competição se inicia nesta sexta-feira (21) e vai até domingo (23), com disputas no Centro Aquático de Viedma.

O atleta de Campo Grande, que completou 15 anos na segunda-feira (17), integra o programa Bolsa-Atleta (categoria estudantil), concedido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Abdallah treina atualmente no Rádio Clube, onde é orientado pelos técnicos Durval Barbosa Filho e José Gehilson da Silva.

Na capital peruana, a delegação brasileira está representada por 36 nadadores. Segundo a organização, a competição recebe 440 atletas de 25 países. A Copa é dividida entre atletasde 11 a 17 anos, em suas repectivas categorias. Na última edição da Uana, em 2018, o selecionado tupiniquim encerrou com a segunda colocação no quadro geral. No total, foram 45 medalhas conquistadas, sendo 22 de ouro, 10 de prata e 13 de bronze.

Abdallah foi convocado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) após brilhar em 2019. Em setembro, levou para casa 5 ouros em provas individuais, foi recorde nos 100m livres e teve o melhor índice técnico da categoria infantil do Torneio Centro-Oeste de Natação.

No mês seguinte, o jovem nadador fez historia no Campeonato Internacional Infantil e Juvenil de Natação, Troféu Chico Piscina, ao ser o primeiro competidor de Mato Grosso do Sul a conquistar três medalhas em uma edição do campeonato.

Já na etapa dos Jogos Escolares da Juventude, Abdallah foi um dos destaques da delegação sul-mato-grossense, na categoria etária de 12 a 14 anos. O atleta obteve quatro medalhas.

De acordo com o treinador Durval, ele está treinando desde janeiro. ‘’Estamos com uma expectativa muito boa para este ano. Ele é um atleta centrado e tem tudo para garantir excelentes resultados no Peru e em outros eventos ao longo do ano’’, afirmou.

Saiba Mais Esportes Judoca da capital é convocada pela Seleção Brasileira

Deixe seu Comentário

Leia Também