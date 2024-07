Nathalie Moellhausen passa mal durante estreia da esgrima nas Olimpíadas de Paris

Um dos nomes de destaque do Time Brasil em Paris, Nathalie Moellhausen, estreou na esgrima neste sábado (27). Porém, a atleta de 38 anos passou mal no decorrer do terceiro tempo do combate e precisou de atendimento médico.

O duelo foi paralisado por alguns minutos para que Nathalie fosse atendida. O episódio aconteceu por causa de um tumor benigno na região do cóccix, que a atleta descobriu em fevereiro deste ano. Desde então, ela vem tendo problemas com dores crônicas no local.

Essa não é a primeira vez que Nathalie precisou de atendimento médico. A brasileira utilizou suas redes sociais para compartilhar como foram seus últimos dias de preparação para as Olimpíadas. Ela ficou cinco dias internada após sentir dores nas costas, precisando tomar morfina para aliviar o incômodo e foi liberada do hospital poucos dias antes da competição.

Já com o diagnóstico do tumor benigno confirmado, ela vai operar no dia 31 deste mês. No confronto de hoje, Nathalie perdeu para a canadense Ruien Xiao, que venceu a brasileira por 15x11.

