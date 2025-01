Neymar não aguenta esperar e oficializa seu retorno ao Santos

Agora é oficial mesmo! Neymar se anunciou no Santos. Isso mesmo.

O jogador publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (30). No conteúdo, ele afirma se sentir voltando no tempo, ao clube que o revelou para o mundo, com quem assinará um novo contrato.

E também, disse que não aguentou esperar até amanhã (31), para oficializar o seu retorno ao Santos e ao Brasil.

Fora do país há 12 anos, o jogador teve passagens pelo Barcelona, onde estrelou o trio MSN, com Lionel Messi e Luis Suárez, pelo PSG, e por último, pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Neymar agradeceu pelo carinho do clube e do povo saudita pelo carinho que tiveram com ele e com sua família, mas disse que precisava voltar aos gramados, pois deseja disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.

O jogador aproveitou a oportunidade para convidar a todos os fãs para acompanhá-lo nessa nova etapa.

No vídeo, aparece imagens de Neymar durante a sua primeira passagem pelo Santos e outros momentos de sua carreira.

