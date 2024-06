Neymar nega retorno ao Santos em leilão que arrecadou R$ 21 milhões para crianças carentes

O 4º leilão do Instituto Neymar Jr. aconteceu na noite de segunda-feira (03), no Clube Monte Líbano, em São Paulo, e arrecadou R$ 21 milhões. O valor será destinado aos assistidos pela organização, que é uma associação civil sem fins lucrativos, que busca ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social.

O valor é mais que o dobro arrecadado na última edição do evento, em 2023, quando bateu R$ 10 milhões. Foram 24 lotes disponíveis com itens raros, como a camisa do último jogo de Pelé, assinada pelo "rei do futebol", que morreu em dezembro de 2022, e uma camisa do Barcelona autografada pelo anfitrião da festa, junto de Lionel Messi e Luis Suárez.

Neymar aproveitou a ocasião para dizer que Vini Jr., campeão da Champions League com o Real Madrid no último sábado (01), tem a sua torcida para ganhar a Bola de Ouro, prêmio entregue ao melhor jogador de futebol da última temporada.

O jogador também lamentou a ausência na próxima edição da Copa América, que acontece nos Estados Unidos, entre 20 de junho a 14 de julho. "Vai ser triste, é muito ruim ficar de fora. Espero que o Brasil possa ganhar, tem time para isso, jogadores de muita qualidade. Estarei na torcida", afirmou

Já sobre o possível retorno ao Santos, Neymar avisou que não voltará para o Peixe em 2025. "O que falaram é totalmente mentira, não tem nada planejado, tenho mais um ano de contrato com o Al-Hilal, espero fazer uma grande temporada, infelizmente fiquei fora nessa última", disse.

Veja os itens que foram vendidos no leilão:

Camisa do último jogo de Pelé autografada pelo Rei do Futebol

Descubra os Emirados Árabes e as exclusivas Ilhas Maldivas

Camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque

Casa em Orlando, experiência com bastidores do Magic Kingdom e cruzeiro Disney

Camisa especial da Seleção Brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem à Vinicius Jr.

Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open

Experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa de Léo Pereira

Partida de pôquer com Neymar Jr.

Desfile das campeãs no Camarote Quem

Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Maiorca

Experiência exclusiva com Charles do Bronx

Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa

Camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador

Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses

Camisa do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar

Cruzeiro pelos Emirados Árabes

Palestra com Thiago Nigro e ‘touro de ouro’ de Pablo Spyer

Relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecida por Faustão

Experiência no kartódromo de Neymar Jr. em Mangaratiba com transporte de helicóptero

Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas

Camisa da Seleção autogragada por Pelé, Ronaldo e Neymar Jr.

Passeio por Riad, assistir ao jogo do Al Hilal no camarote e encontro com o craque

Lote surpresa oferecido por Neymar Jr, que foi o cinturão de boxe de Popó.

