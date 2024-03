Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, e o atual campeão da Champions League, o Manchester City, estão classificados para as quartas de final do torneio.

Os espanhóis mandaram o RB Leipzig de volta para casa; o PSG eliminou a Real Sociedad; os catalães voltaram às quartas depois de quatro anos, após derrotarem o Napoli; o Arsenal não ‘pipocou’ e venceu o Porto; o Borussia Dortmund deu tchau para o PSV; na única prorrogação seguida de pênaltis das oitavas, o Atlético de Madrid, em casa, correu atrás do prejuízo do jogo de ida, e nas penalidades viu a Inter de Milão se despedir da competição; e o Manchester City não teve dificuldades para liquidar a vitória em cima do Copenhague.

O sorteio para definir os quatro confrontos das quartas, e o chaveamento até a final da Champions acontecerá na próxima sexta-feira (15), na Suíça. No Brasil, a transmissão será às 7h, no horário de Mato Grosso do Sul, na TNT Sports, por meio do streaming Max.

