Olimpíadas: Brasil é eliminado nas quartas do torneio de equipes do tênis de mesa

A equipe masculina de tênis de mesa do Brasil foi eliminada nas quartas de final dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro perderam todas as três primeiras partidas para a França, sem somar nenhuma vitória.

A França enfrentará a China nas semifinais, que acontecem na próxima quinta-feira (08), às 4h (horário de Mato Grosso do Sul). O vencedor garante uma medalha.

Como sempre, a competição começa pela partida de duplas. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro enfrentaram Simon Gauzy e Alexis Lebrun. O duelo foi dominado de ponta a ponta pelos franceses, que venceram por 3 a 0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/6.

A segunda partida colocou o terceiro e o quarto colocado do torneio individual de Paris frente a frente novamente, Hugo Calderano x Felix Lebrun. Eles disputaram a medalha de bronze, com o francês levando a melhor por 4 a 0.

O segundo encontro não foi muito melhor para o brasileiro. Felix conquistou um novo triunfo, dessa vez por 3 a 1, com parciais de 11/6, 11/7, 11/13 e 11/6, colocando a França em vantagem de duas vitórias a zero, a uma de garantir a vaga na semifinal.

O terceiro jogo do encontro foi também individual entre Alexis Lebrun e Vitor Ishiy, o mais equilibrado de todos os três que aconteceram. Alexis venceu as duas etapas que se seguiram com parciais de 11/5 e 11/7, e fechou a partida em 3 a 1, garantindo a classificação francesa à semifinal do torneio masculino por equipes.

