Olimpiadas: Brasil vence fácil o Egito e vai às quartas do vôlei em Paris

Depois de perder duas partidas seguidas, em jogo decisivo, a equipe masculina de vôlei, comandada por Bernardinho, passou fácil pelo Egito na manhã desta sexta-feira (12), nas Olimpíadas em Paris.

O Brasil venceu por 3 sets a 0 com parciais de 25/11, 25/13, 25/16 na terceira rodada do torneio de vôlei das Olimpíadas de 2024.

O Brasil está em terceiro lugar do Grupo B. No Grupo A, a Sérvia também está em terceiro com um ponto e, no Grupo C, a Alemanha é a terceira com três pontos.

Com a vitória, o Brasil não pode mais alcançado por Sérvia e Canadá, que disputam a terceira posição do Grupo A e se enfrentam na última rodada. O Brasil, assim como a Sérvia, pode chegar a quatro pontos. A seleção brasileira leva vantagem no critério de desempate por vencer mais sets durante a competição. Nesse caso, a vitória tranquila contra o Egito garante que a seleção brasileira não possa ser alcançada pelos sérvios e termine a fase de grupos como um dos dois melhores terceiros colocados.

Para o Brasil ser o melhor terceiro colocado geral, terá que torcer para a Argentina derrotar a Alemanha por 3 a 0 ou 3 a 1 na rodada final do Grupo C.

