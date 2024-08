Olimpíadas: Com Hugo Calderano, Brasil chega pela 1ª vez na semifinal do tênis de mesa

Sem dar chances para o sul-coreano, Woojin Jang, Hugo Calderano caminha para a semifinal do tênis de mesa das Olimpíadas em Paris 2024 depois quatro vitórias na partida.



Calderano passou ileso em todos os sets e levou a melhor com parciais de: 11/4, 11/7, 11/5 e 11/6.



O brasileiro vai a semifinal com o vencedor do duelo entre o sueco Truls Moregard, que eliminou o número 1 do mundo na terceira fase, e o egípcio Omar Assar. O jogo é ainda nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília).



O brasileiro já enfrentou os dois possíveis rivais da semifinal duas vezes na carreira. O placar está em igualdade contra Moregard, com uma vitória para cada. Já contra Assar o aproveitamento é 100%.



"Já joguei algumas vezes com os dois, são adversários muito perigosos com estilos diferentes. Vou acompanhar o jogo entre eles e tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil", afirmou o atleta.



Mesmo se perder a semifinal, ainda disputará o terceiro lugar para tentar garantir o bronze. Esta é a primeira vez que o Brasil coloca um atleta entre os quatro melhores na modalidade.



As semifinais estão previstas para acontecerem nesta sexta-feira (2) às 9h no fuso horário de Brasília. Com decisão final no domingo, dia 4.





