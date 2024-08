Olimpíadas: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam fora do pódio na canoagem C2

A dupla de canoísta Isaquias Queiroz e Jacky Godmann fizeram tempo de 1.42.58, últimos na prova C2 500 da final da canoagem na manhã desta quinta-feira (8), e ficaram de fora do pódio.

Horas antes, os brasileiros já tinham competido na semifinal, onde terminaram em terceiro lugar com tempo de 1:39.95, atrás dos atletas individuais neutros (russos), Zakhar Petrov/ Alexey Korovashkov que fizeram 1:39.57 e da dupla Balazs Adolf/ Jonatan Daniel Hajdu da Hungria que passou em segundo com tempo de

1:39.83.

Subirão no pódio da C2 500m da canoagem os chineses que marcaram tempo de 1.39.48 na prova, seguido por italianos (1.41.08) e Espanha (1.41.18).

Em Paris, Isaquias Queiroz também vai competir na semifinal da C1 1000m, prova em que é o atual medalhista de ouro olímpico. O baiano já tem quatro medalhas em Jogos Olímpicos. Em 2016, no Rio de Janeiro, conquistou duas pratas, no C1 200m e no C1 1000m; e o bronze no C2 1000m, ao lado de Erlon Silva. Em 2021, na edição de Tóquio, Isaquias foi medalha de ouro no C1 1000m.

As semifinais do C1 1000m com Isaquias Queiroz acontecem na sexta-feira (9) a partir das 5h30 (horário de MS), enquanto a final acontecerá na sequência, às 7h50.





