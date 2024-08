Olimpíadas: Semifinal de Medina e Tati West podem ser adiadas neste sábado

Em razão das condições do tempo e do mar em Teahupoo, no Taiti, as provas de Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb que estão na semifinal do Surfe representando o Brasil nas Olimpíadas pode ser adiada neste sábado (3).



Gabriel Medina se classificou com a nota de 8.10 pontos em um mar difícil e eliminou o brasileiro, João Chianca, que apesar de boas tentativas nas ondas da Polinésia Francesa, não foi suficiente para avançar.



Neste sábado (3), a partir das 13h (Em MS), Gabriel Medina enfrentaria o australiano Jack Robinson.



Enquanto Tatiana Weston-Webb buscaria a medalha em cima de Brisa Hennessy, da Costa Rica, também a partir das 13h (horário de MS).



Agora, a nova previsão é para 18h (MS), no entanto, às 15h30 será feita uma nova avaliação pela organização da Olimpíada para decidir se as etapas serão mantidas ou remarcadas para outra data.

