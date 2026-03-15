Operário estreia fora de casa na Copa Verde e terá dois jogos em Campo Grande

O Operário já sabe quando e contra quem vai disputar a primeira fase da Copa Verde 2026. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada da 13ª edição do torneio, que terá o clube sul-mato-grossense como único representante do Estado entre os 24 participantes.

A competição começa no dia 25 de março e segue até 7 de junho, com 70 partidas distribuídas em dez datas. O torneio foi dividido em dois blocos regionais — Copa Norte e Copa Centro-Oeste — e os campeões de cada lado se enfrentam na decisão. O vencedor também garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Na primeira fase, os clubes estão divididos em quatro grupos com seis equipes cada. O Operário integra o Grupo A da Copa Centro-Oeste, ao lado de Capital-DF, Vila Nova-GO, Rio Branco-ES, Araguaína-TO e Primavera-MT. Cada time disputa cinco partidas, e os dois melhores avançam para a semifinal, quando o torneio passa a ser decidido em confrontos eliminatórios.

O Galo estreia no dia 25 de março, às 18h30 (horário de MS), fora de casa contra o Araguaína. Na sequência, enfrenta o Vila Nova no dia 28, às 19h30, em Goiânia. Depois, joga duas vezes no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, contra Rio Branco, em 9 de abril, e Primavera, em 16 de abril. O último compromisso da fase de grupos será no dia 29 de abril, diante do Capital, em Paranoá (DF).

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