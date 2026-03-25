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OperÃ¡rio estreia na Copa Verde contra o AraguaÃ­na nesta quarta

A partida tem transmissÃ£o pelo canal CBF TV, no YouTube, e comeÃ§a Ã s 18h30, no horÃ¡rio de MS

25 marÃ§o 2026 - 10h23Vinicius Costa    atualizado em 25/03/2026 Ã s 10h25
Galo busca manter boa sequência de resultados em competições diferentesGalo busca manter boa sequÃªncia de resultados em competiÃ§Ãµes diferentes   ( Assessoria/OperÃ¡rio FC)

O Operário inicia sua trajetória na tradicional Copa Verde, na noite desta quarta-feira, dia 25, contra o Araguaína Futebol e Regatas, do Tocantins, no estádio Mirandão, pela primeira fase da competição.

Os dois clubes estão no grupo A, que ainda conta com Rio Branco-ES, Vila Nova-GO, Capital-DF e Primavera-MT. A partida tem transmissão pelo canal CBF TV, no YouTube, e começa às 18h30, no horário de Mato Grosso do Sul.

Para o jogo, a delegação do Operário viajou para Tocantins na segunda-feira e fez um treino no dia seguinte. O Galo vem de bom momento após vencer a primeira partida da final do Estadual contra o Bataguassu.

O Araguaína disputa a Copa Verde pela primeira vez na história, mas o momento não é dos melhores. Na Copa do Brasil foi eliminado na primeira fase pelo Primavera-SP.

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