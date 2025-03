Patrão voltou! Neymar retorna e Dorival anuncia lista para Eliminatórias

Neymar está de volta a Seleção Brasileira para uma partida oficial, após um ano e meio longe. O craque, atualmente no Santos, está na lista de 23 jogadores disponíveis para os duelos contra a Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogador estava fora da Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou diante do Uruguai. Em 2025, tem três gols e três assistências com a camisa do Santos em sete partidas.

O técnico Dorival Júnior já havia indicado que o meia-atacante poderia retornar a seleção, após inclui-lo na lista de pré-convocados. Nesta quinta-feira (6), houve a confirmação do treinador em anúncio da lista oficial.

"Entendemos que a qualidade e capacidade de um jogador como ele acabam sendo um condicionante para que ele possa recuperar qualquer situação. É um jogador que os atletas já expressaram o que representa. Estávamos aguardando, é a primeira oportunidade de tê-lo. É um jogador que todos conhecem bem", disse o técnico.

O primeiro jogo do Brasil na próxima Data Fifa será às 21h45 do dia 20 de março, quinta-feira, no Mané Garrincha. Depois, às 21h do dia 25 de março, terça-feira, a Seleção enfrenta a Argentina no Monumental, casa do River Plate.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Defensores: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos);

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).

