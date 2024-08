Petrúcio Ferreira e Ricardo Gomes garantem mais dois ouros para o Brasil

O paraibano Petrúcio Ferreira é tricampeão paralímpico dos 100 metros. Em uma prova de recuperação na tarde desta sexta-feira (30), no Estádio Olímpico de Paris, o brasileiro conquistou a medalha de ouro com o tempo de 10s68. Esta sendo a melhor marca dele na temporada, na classe T47 (deficiência nos membros superiores).

"É muita emoção estar vivendo tudo isso. Estou muito grato por tudo e por todos. Petrúcio está aí conquistando o mundo", disse.

Antes do terceiro ouro em Paris, Petrúcio foi campeão nos 100m das Paralimpíadas do Rio 2016 e Tóquio 2020, além de ter uma prata e um bronze nestas edições na prova dos 400 metros e outra prata no revezamento 4x100m misto no Rio.

Já na prova dos 100 metros na classe T37 (transtorno do movimento e falta de coordenação motora de grau moderado em um dos lados do corpo), Ricardo Gomes de Mendonça foi ouro também, o primeiro dele em Paralimpíadas . Ele conquistou um bronze em Tóquio 2020.

Ricardo fechou a prova com 11s07. "O Brasil veio para mostrar que Paris vai virar baile", disse.

