Por que choras, racismo? Vini Jr. Ã© eleito o 'jogador do mÃªs' da La Liga

Nesta sexta-feira Santa (29), Vinicius Junior foi eleito o melhor jogador do mês de março do Campeonato Espanhol. O anúncio foi feito pela La Liga (liga espanhola de futebol) através do X.

O atacante do Real Madrid foi o autor de cinco gols em três jogos no mês, e levou o título pela primeira vez nesta temporada. O bom desempenho do brasileiro ajudou o clube a ficar em primeiro lugar na tabela do campeonato, desbancando o Girona.

Vini Jr venceu a concorrência de Gorka Guruzeta, do Athletic Bilbao; Brais Méndez, da Real Sociedad; Alexander Sorloth, do Valência; e Robert Lewandowski, do Barcelona, que foi o vencedor do prêmio em fevereiro.

O Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Barcelona. Restando apenas nove jogos para o final do campeonato, o clube Merengue só depende de si para conquistar o 36º título nacional de sua história.

A equipe de Carlo Ancelotti também segue viva na disputa da Champions League, onde enfrentará o atual campeão da competição, Manchester City nas quartas de final. Vale ressaltar que foram os ingleses que eliminaram os espanhóis na temporada 22/23 do torneio.

Vinícius Júnior e o Real Madrid voltam a campo neste domingo de Páscoa (31), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), diante do Athletic Bilbao, pela 30ª rodada da La Liga.

