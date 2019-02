Primeira aula da Escola Pública de Futebol foi realizada no Belmar Fidalgo

O Projeto Escola Pública de Futebol que já está em 15 locais na capital para adolescentes de dez a 14 anos, a partir de agora passa a atender crianças de cinco a oito anos na Praça Belmar Fidalgo. A aula inaugural aconteceu nesta segunda-feira com a participação de 30 meninos.

As crianças terão a oportunidade de participar do projeto que já atende cerca de 1,4 mil meninos e meninas em Campo Grande. Batizado de “Baby Fut”, a oficina será realizada duas vezes por semana, as segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h, e serão comandadas pelo ex-jogador Diogo José Pessoa.

O objetivo, conforme destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) Rodrigo Terra, é fazer um trabalho lúdico para que as crianças se divirtam e cresçam aprendendo o futebol. “Estamos ampliando a faixa etária para atender cada vez mais a população, levando ações de qualidade para todas as pessoas, da criança ao idoso”.

Quem levou os filhos para o primeiro dia de oficina aprovou a iniciativa. “Foi muito produtivo, as crianças amaram e é difícil achar escolinha que tenha atividade para essa idade”, disse Gislaine Delfino da Silva, mãe do Danilo, cinco anos e Artur, oito anos.

Para participar

Os interessados podem se inscrever nos locais das oficinas e na administração dos parques da capital.

A Escola Pública de Futebol conta com 15 núcleos para crianças de dez a 14 anos. O projeto iniciou em abril de 2017 e funciona no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Parque Sóter, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, José Abrão, Jockey Clube, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha e Ginásio Guanandizão, campo de futebol do Sisep, campo da Pioneira e campo do Maria Aparecida Pedrossian, além dos distritos de Rochedinho e Anhanduí.

