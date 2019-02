Desfile das escolas de samba da capital será transmitido pela TVE

O desfile das escolas de samba de Campo Grande, no Carnaval 2019, que acontece nos dias 4 e 5 de março será transmitido pela TVE Cultura e o Portal da Educativa.

O diretor-presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel), Bosco Martins e o presidente da Liga Independente de Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Eduardo de Souza Neto, assinaram termo de cooperação para a transmissão.

O desfile de Campo Grande vai integrar a programação especial que a TVE Cultura levará ao ar durante o carnaval que, em parceria com a TV Cultura, inclui shows da folia em Recife, um dos mais agitados do Brasil e que terá atrações que vão desde Fafá de Belém aos Paralamas do Sucesso.

“Para nós é uma grande conquista, que nos leva a agradecer a confiança do Governo de Mato Grosso do Sul no evento”, destacou Eduardo, referindo-se também à confirmação do repasse de R$ 380 mil para a festa em Campo Grande, efetuado pela gestão estadual. “A atual administração é parceira do carnaval da capital desde o primeiro mandato do governador Reinaldo Azambuja, e a nós da Lienca não resta nada senão responder a esta confiança com empenho e dedicação para fazermos uma boa festa”.

Bosco Martins destacou que tanto a TVE Cultura como a Educativa 104.7 e o Portal da Educativa estão alinhados à orientação dada pelo governo estadual de dar visibilidade a grandes expressões sociais e culturais.

“O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, têm sido objetivos quanto a importância de a administração de Mato Grosso do Sul se fazer presente e apoiar os grandes eventos do estado. O carnaval de Corumbá também teve apoio do poder público, e o de Campo Grande, que a cada ano se consolida no estado, terá neste ano o acréscimo das transmissões pela TVE Cultura”, afirmou Bosco.

