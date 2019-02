Em Três Lagoas, estrutura para o carnaval começa a ser montada

O carnaval continua ganhando vida em Três Lagoas. As arquibancadas começaram a ser montadas no estacionamento da Feira Livre, centro da cidade, onde a população poderá se acomodar para assistir ao desfile das escolas de samba do "Carna Três Folia". A festa está sendo produzida pela Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

A arquibancada tem espaço para acomodar aproximadamente três mil pessoas. “Decidimos colocar a arquibancada nesse evento para melhor acomodação do público, que poderá assistir ao desfile com tranquilidade e sem se cansar”, afirmou Rodrigo Fernandes, diretor de Cultura.

Além da estrutura para o desfile, a Diretoria de Cultura também organizará o espaço do baile e da matinê que acontecerão no "Carna Três Folia".

O Carnaval terá três dias de festa. O primeiro dia será o baile, que acontecerá no sábado, 2 de março, terá início às 21h e acabará às 3h do dia seguinte. No domingo (3) a população contará com o desfile das escolas de samba, que terá a participação de duas escolas do município e duas de cidades próximas, as quatro ainda em definição de quais serão. O último dia de festa, segunda-feira (4), contará com matinê e baile.

Os bailes acontecerão na esplanada NOB, centro, mesmo local em que aconteceu a Festa do Folclore. O local foi escolhido por ter sido um sucesso de organização e com o melhor acesso para a população se divertir e retornar em segurança.

