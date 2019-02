Sem carnaval no interior, Corumbá espera receber 30 mil turistas por dia durante folia

Com um dos melhores carnavais do centro-oeste, Corumbá este ano se prepara para ser um dos principais destinos neste carnaval, após sete cidades no interior do estado anunciarem o cancelamento do evento por falta de verba.

A cidade aguarda um aumento no fluxo de pessoas, com uma estimativa de receber cerca de 15 mil turistas para curtir a festividade. A expectativa cresceu nos últimos dias, esperando uma média de 30 mil foliões a cada dia/noite durante os seis dias de carnaval.

Segundo o presidente da fundação de cultura, Joilson Silva da Cruz, o carnaval deste ano poderá ser melhor que nos anos anteriores, tendo uma grande valorização na cultura regional e contando com bons investimentos em atrações, nas escolas de samba, blocos oficiais e cordões carnavalescos. Ele ainda afirma que está sendo montada uma super estrutura para realização do evento, que começa daqui a 10 dias.

Joilson ressalta que o carnaval é um dos pontos fortes da cidade, trazendo um giro econômico grande com a valorização do comércio e outros setores. Neste ano, a festa que ainda nem começou já gerou cerca de dois mil empregos informais, como ambulantes, ajudantes, costureiras, entre outros.

A infraestrutura está sendo reforçada e os visitantes poderão contar com hospedagens de qualidade, hospitais disponíveis e campanha de prevenção a DST’s por toda cidade, além do apoio da Polícia Militar e uma equipe de preparada de seguranças por todo o evento.

A expectativa é que esse ano o carnaval corumbaense cresça ainda mais, recebendo diversos turistas e incentivando a apreciação da cultura regional, com brilhos e cores das escolas de samba. Fomentar a economia da cidade, trazendo investimentos e transformando feitos para a população.

