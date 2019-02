Último pré-carnaval do Cordão Valu acontece hoje na capital

Neste sábado (23) acontece o grande encontro pré-carnavalesco do Cordão Valu. Os apaixonados pela folia poderão se divertir com muito samba e marchinhas de carnaval, que acontece no Quiosques da Jeremias Casa de Shows, a partir das 18h30.

“Chegou a hora de reunir os amigos, preparar as fantasias e entrar no clima do carnaval! As melhores marchinhas e sambas não vão faltar! Divulgue, chame a turma, prepare-se para entrar na folia!”, diz o convite da página oficial do cordão.

Esse é o sétimo encontro do bloco e ensaio final para o desfile que ocorre no dia 2 de março, na Esplanada Ferroviária.

A animação de hoje fica por conta do grupo Sampri, a cantora Juci Ibanez, o cantor Edir Valu, e a Charanga do Cordão com as marchinhas tradicionais.

Serviço

Local: Quiosque do Jeremias Casa de Shows, Rua Brilhante, 2128 - Vila Bandeirantes.

Entrada: R$10 até 19h30. Após, R$20

Horário: Das 18h30 à meia-noite.

