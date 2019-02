Dicas para curtir o carnaval sem ressaca e dor muscular

Da redação com assessoria

A ressaca e a dor muscular são sequelas bem comuns após a maratona de Carnaval e, retomar a rotina pode nem sempre ser fácil. A cardiologista infantil e médica do esporte, Silvana Vertematti, explica que essas situações podem ser evitadas, basta se preparar para o evento.

Veja como:

Encare o Carnaval como uma atividade física

O esforço físico exigido nos dias de folia deve ser encarado como um exercício de moderada a alta intensidade e, por isso, é preciso se preparar como um atleta. Segundo a médica, alguns foliões saem em desvantagem por ingerir bebida alcoólica, coisa que um profissional não faria. Mas é preciso lembrar-se de ter uma alimentação balanceada, hidratar-se e realizar alongamentos antes de sair para curtir as festas.

Nada de jejum

Uma hora e meia antes de ir ao evento é preciso alimentar-se para garantir a energia e evitar mal-estar durante a folia. Optem por frutas, carboidratos e proteínas, mas nada de muita gordura. Silvana lembra que é importante não exagerar no consumo de alimentos e líquidos com fibras, pois o resultado pode ser um desarranjo intestinal.

Hidratação acima de tudo

A desidratação é o ponto em comum desses dois incômodos, portanto, beber água e alimentar-se de forma adequada deve estar na lista de prioridades. A especialista aconselha que a mesma quantidade ingerida de álcool seja a consumida de água. A cada duas latas de cerveja, por exemplo, beba entre 500 ml a um litro de água ou líquidos de acordo com seu paladar. Outra boa dica são os sucos de frutas, que além de repor o líquido, também são fontes de nutrientes importantes na manutenção da imunidade do organismo.

Alongar é preciso

Antes de qualquer exercício o recomendado é alongar sempre e, no Carnaval, a dica não seria outra. O ato, junto com a hidratação e alimentação, ajuda a prevenir as indesejáveis dores musculares.

Descanse o máximo possível

O descanso também é peça-chave nessa preparação. E isso quer dizer durma bem. Uma semana antes não gaste horas de sono de forma desnecessária, aproveite para relaxar o máximo que conseguir e assim a bateria vai estar 100% carregada para todos os dias de folia.

Deixe seu Comentário

Leia Também