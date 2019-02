Secretaria de Saúde reforça combate à aids durante carnaval

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do Programa Estadual de DST/Aids, irá reforçar a distribuição de material informativo e preservativos para os municípios que promoverem carnaval em Mato Grosso do Sul.

Neste carnaval, além das iniciativas locais das prefeituras, a SES irá reforçar com a distribuição de mais 700 mil preservativos, além da distribuição de rotina aos municípios. Também serão enviadas remessas extras atendendo as necessidades locais de cada município.

A SES distribui, por ano, 12 milhões de camisinhas a todas as unidades de saúde dos 79 municípios do estado. Os preservativos masculinos podem ser retirados em qualquer unidade de saúde, sem restrição de quantidade e sem a necessidade de identificação.

Também será disponibilizado spots de rádio sobre o tema "Aids - Carnaval - Prevenção", de forma que atinja todos os municípios que terão carnaval, bem como painéis de led na capital, com o intuito de informar ao público sobre os riscos do sexo desprotegido.

Em Mato Grosso do Sul, nos últimos dois anos (2017 e 2018) foram notificadas 3.415 pessoas vivendo com HIV/Aids; destas 66,68% são do sexo masculino e 33,32% do sexo feminino, caracterizando que o HIV está presente em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul e representa risco à saúde da população.

A aids é uma doença grave que mobiliza a SES e as Secretarias Municipais de Saúde no sentido da prevenção e assistência à população.

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma doença crônica, causada pelo vírus HIV, que ataca e danifica o sistema imunológico, interferindo na capacidade do organismo lutar contra outras infecções e doenças.

A transmissão do vírus HIV de uma pessoa para outra se dá principalmente por relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem o uso de preservativos.

