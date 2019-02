Baile de carnaval para servidores acontece no Estoril

Neste sábado (23), acontece no Clube Estoril, a 6ª edição do Baile do Servidor. Em clima de Carnaval, o evento abre o calendário oficial de atividades para o servidor estadual.

Idealizador da iniciativa, o secretário Especial e chefe de gabinete do governador Reinaldo Azambuja, Carlos Alberto de Assis, destaca que o encontro é mais uma oportunidade de fortalecer a política humanizada de gestão de pessoas que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado. “Uma das ações mais esperadas pelos nossos servidores. Além de proporcionar o reencontro entre servidores ativos e inativos, nosso objetivo é proporcionar descontração e diversão. São momentos únicos, capazes de fortalecer relações interpessoais dentro e fora do ambiente de trabalho”, pontua.

Com entrada gratuita e número de vagas limitado, o 6° Baile do Servidor terá animação da Banda Lilás, conhecida pela versatilidade de seus shows composto por repertório diversificado, bailarinas e figurino temático e da bateria “Furiosa” da Escola de Samba Igrejinha.

É importante lembrar que o comprovante de inscrição para o baile deve ser impresso e apresentado na entrada do evento. De acordo com a Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), responsável pelo planejamento estratégico do evento, cada inscrição dará direito a um acompanhante. As inscrições já estão esgotadas.

Premiação

Para incentivar a caracterização dos participantes, como é tradicional nos grandes bailes de carnaval, serão premiados dois servidores (um homem e uma mulher) melhor caracterizados do evento. A análise ficará por conta de uma comissão julgadora formada por cinco representantes que estará, durante todo o baile, avaliando as fantasias.

Para mais informações o servidor deve entrar em contato com a Cegesp através do e-mail ([email protected]) ou pelo telefone (67) 3318-1483.

Serviço

Evento: 6° Baile do Servidor

Data: 23/02/2019

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Thomé Veríssimo, nº 20 Jardim Autonomista

Horário: 21 horas

Animação: Banda Lilás e bateria da Escola de Samba Igrejinha

Inscrições antecipadas e limitadas

