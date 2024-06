Primeira fisiculturista de Bonito busca mais um título no campeonato estadual

A primeira fisiculturista de Bonito, Iara Cardoso Souto, está comemorando 10 anos de conquistas na IFBB (Campeonato Estadual de Fisiculturismo) e busca o 6° título no campeonato estadual, que está previsto para acontecer a partir das 17h de sábado (8), no Salão Nobre do Círculo Militar de Campo Grande.

Considerada pioneira do fisiculturismo na cidade de Bonito, Iara está em busca do titulo pela categoria Body Fitness.

O evento de amanhã também o 10° aniversário do Campeonato Estadual IFBB no Mato Grosso do Sul. “É uma honra estar ao lado de figuras importantes como o árbitro Marcelo Necchi e o presidente da federação, Amado Moura. Somos os três únicos a permanecerem desde o início”, afirmou a atleta.

Além do campeonato sul-mato-grossense, ela representou o Brasil em competições fora do país, como em Quito, no Equador.

Servindo de inspiração e ajudando quem quer começar, em seu município de origem, a atleta criou a Copa Mutante que já está em sua sétima edição. Um evento que atrai atletas e entusiastas do esporte de toda a região. “O nome Mutante vem da minha própria academia. Queria algo que refletisse transformação e força, conceitos fundamentais no fisiculturismo”, explica Iara.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também