Promessa do futsal sul-mato-grossense é chamada pelo Avaí

João Pedro Camargo de Souza tem apenas nove anos, mas já é destaque do futsal de Mato Grosso do Sul. Ele foi convidado pelo Avaí Futebol Clube, de Santa Catarina, para um período de adaptação no Centro de Treinamento da equipe.

O convite surgiu após uma competição nacional realizada em Campo Grande no mês passado. João Pedrinho, como é conhecido, foi vice-campeão da categoria Sub-10, com o G77 FC/Pelezinho, e chamou a atenção de avaliadores de alguns times nacionais que estavam no evento.

"A grande maioria, Internacional, Fluminense, Coritiba, Avaí e Bahia, convidou ele para ir treinar e conhecer o clube", disse o pai. O jogador chegou em Florianópolis, capital do Estado, nesta segunda-feira (04), acompanhado do pai.

A apresentação do jogador estava prevista para esta segunda-feira, no entanto, o Avaí adiou o momento após o time ser campeão do Campeonato Sulbrasileiro BG Prime pela Série Prata. Agora, o evento está marcado para amanhã (05).

Pedrinho foi campeão estadual de futsal e artilheiro da categoria Sub-10 na temporada 2024. Ele pratica o esporte desde os quatro anos de idade, incentivado pelos pais

O primeiro título de expressão de Pedrinho veio aos cinco anos de idade, quando foi campeão do Brasileiro de Futsal Sub 06, em 2019, disputado em Florianópolis.

Agora, o jogador vai passar pelo período de adaptação no Avaí por cinco dias, afim de avaliar o desempenho individual e a integração com a equipe.

