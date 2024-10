Real Madrid se pronuncia e afirma que a Bola de Ouro "deixa de existir"

O Real Madrid decidiu não comparecer à cerimônia da Bola de Ouro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, nesta segunda-feira (28), pois ficou sabendo que o brasileiro Vinicius Jr. não seria o premiado. E de acordo com o jornal Marca, da Espanha, a postura no clube é unânime: "a Bola de Ouro deixa de existir".

Em comunicado à AFP, o clube afirmou que a premiação "não respeita" o Real Madrid. "Se os critérios de premiação não designam Vinicius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam designar Carvajal como vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro da UEFA não respeita o Real Madrid", disse o clube.

Segundo o Marca, o Real Madrid levaria 50 pessoas ao prêmio. Florentino Pérez, presidente do clube, lideraria a comitiva para celebrar Vini Jr. como o melhor jogador do mundo. Além disso, também esperavam-se comemorações para o time, que foi campeão da Champions League, e para os jogadores espanhóis vencedores da Eurocopa.

A informação da ausência de Vini Jr. e do Real Madrid inicialmente foi dada pela rádio francesa RMC e pelo Marca. Além do brasileiro, nenhum outro membro do Real Madrid, seja jogador, membro da comissão técnica ou dirigente, irá ao Théâtre du Châtelet.

