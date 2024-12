Rebeca Andrade é eleita uma das 100 mulheres mais influentes do ano

A ginasta brasileira Rebeca Andrade foi eleita uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2024, em lista divulgada pela rede britânica BBC nesta terça-feira (03).

Ela, que conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024, se junto a outras sete esportistas na relação, que também inclui artistas, ativistas e políticas, entre outras. Uma delas é a estadunidense Allyson Felix, dona de 11 medalhas olímpicas e 20 medalhas mundiais. Aposentada das pistas, ela foi fundamental na inauguração do Espaço Família - espécie de "creche" - da Vila Olímpica, em Paris-2024.

Entre as demais esportistas, estão a queniana naturalizada romena Joan Chelimo Melly (atletismo); a indiana Vinesh Phogat (wrestling); a estadunidense Tracy Otto (tiro com arco paralímpico); a afegã Zakia Khudadadi (taekwondo paralímpico); a sul-coreana Kim Yeji (tiro esportivo); e a chilena Zhiying Tania Zeng (tênis de mesa).

Outras brasileiras na lista são Lourdes Barreto (ativista pelos direitos das prostitutas) e Silvana Santos (bióloga). A iraquiana Nadia Murad, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, é uma que também aparece na relação.

Ao todo, Rebeca conquistou quatro medalhas em Paris 2024, tornando-se a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis premiações.

