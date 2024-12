Rebeca Andrade renova contrato com Flamengo até 2028

Saiba Mais Esportes Rebeca Andrade é eleita uma das 100 mulheres mais influentes do ano

Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil com seis pódios, renovou nesta quinta-feira (05) seu contrato com o Flamengo até 2028, ano dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Atleta do clube carioca desde 2011, Rebeca destacou a importância do Flamengo em sua carreira e afirmou estar motivada para novas conquistas. "É maravilhoso continuar aqui, tendo esse respeito e reconhecimento, e buscando meus objetivos. Receber o carinho de todo mundo é muito legal", disse.

Além da renovação, Rebeca volta aos treinos nesta sexta-feira (06), dando início a um novo ciclo olímpico.

Apesar de ter cogitado se despedir do esporte após os Jogos Olímpicos de Paris, a atleta garantiu que continuará competindo enquanto estiver feliz e saudável. "Amo minha rotina de atleta, mesmo com os desafios. Estou realizada, mas ainda quero mais conquistas", afirmou.

Em Paris, Rebeca conquistou quatro medalhas (ouro no solo, prata na trave e no individual geral, e bronze por equipes), superando seu desempenho em Tóquio 2020 e consolidando-se como a atleta brasileira com mais pódios olímpicos.

Ela também foi eleita a melhor ginasta artística pelo Prêmio Brasil Olímpico pelo quarto ano consecutivo e concorre ao prêmio de destaque feminino do ano.

A ginasta também foi incluída na lista das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo pela BBC.

