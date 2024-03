Santos e Palmeiras sÃ£o finalistas do PaulistÃ£o; confira datas, horÃ¡rios e locais das partidas

A final do Campeonato Paulista está definida, será Santos x Palmeiras. Os dois times já protagonizaram juntos, dez finais do torneio, esta será a 11º vez. O Verdão é o segundo clube com mais títulos do Paulistão, com 25 conquistas, atrás somente do Corinthians, que tem 30 troféus. Já o Peixe é o quarto colocado do ranking, com 22 títulos.

As datas dos jogos de ida e volta da final do Paulistão foram definidas pela Federação Paulista de Futebol hoje (29). O primeiro jogo acontece no domingo (31), em plena Páscoa. Já a segunda partida será disputada no dia 7 de abril, ambas acontecerão às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

A ida será disputada na Vila Belmiro, a volta acontecerá no Allianz Parque, as duas partidas serão transmitidas pela Record, Cazé TV, TNT, Max e Paulistão Play.

