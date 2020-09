São Paulo e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo

A disputa da oitava rodada pelo Campeonato Brasileiro terá São Paulo x Fluminense neste domingo (6), o jogo que acontece no estádio do Morumbi, será exibido à partir das 15h pela Globo.



A equipe paulista vem de derrota de 3 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão na última quinta-feira (3). Os cariocas também tropeçaram na rodada passada, empataram em 1 a 1, com o Atlético-GO.



O São Paulo permanece invicto como mandante na competição. Em quatro jogos disputados no estádio, obteve três vitórias e um empate. Além disso, dos 13 pontos conquistados 10 foram em sua casa.



Ja o time comandado pelo técnico Odair Hellmann jogou três vezes fora do Rio de Janeiro na atual edição do Brasileiro. Na última vez em que atuou nestas circunstâncias, bateu o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. Nas outras duas oportunidades foi derrotado.



O tricolor que vencer a partida de hoje terá mais tranquilidade para trabalhar na sequência da temporada.



Em comunicado oficial publicado no Twitter, o Fluminense anunciou o afastamento do atacante Fred para a partida deste domingo contra o São Paulo. Embora o atleta tenha testado negativo para o novo coronavírus (covid-19) no exame protocolar realizado na última quinta-feira (3), o resultado do exame feito pela esposa dele foi positivo para a doença. O atleta segue em quarentena, sendo monitoriado pelo departamento médico do Tricolor carioca.



Além da transmissão na Globo, o GE disponibiliza no portal , os lances exclusivos em tempo real.



A Rádio Nacional também transmite São Paulo e Fluminense a partir das 14h30. A narração é de Felipe Rangel, os comentários são de Mário Silva.



