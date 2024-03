SÃ£o Paulo inicia projeto para falar de estupro com jogadores da base

Diante da condenação de Daniel Alves e Robinho, ambos por estupro, o São Paulo deu início ao projeto “Além das quatro linhas”, que propõe discussões a respeito das relações entre o futebol e a violência contra mulheres para os jogadores das categorias Sub-14 e Sub-20.

Os debates serão mediados pelos psicólogos Thiago Bettega e Rafaela Bertodi, no Centro de Treinamentos do São Paulo. Eles abordarão temas que não costumam ter espaço no meio futebolístico.

Uma palestra com a promotora de Justiça, professora de Direito da PUC-SP e autora do livro “Lei Maria da Penha: o processo no caminho da efetividade”, Valéria Scarance, deve acontecer também, mas ainda sem data marcada.

