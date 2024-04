Segunda rodada do Brasileirão começa hoje com Bahia e Fluminense

Após uma 1º rodada com polêmicas com o VAR, e torcedor errando a saída do estádio e descendo a escada com o carro, os times que estão jogando o Brasileirão Série A voltam a campo a partir desta terça-feira (16).

Iniciando a 2º rodada, Bahia e Fluminense se enfrentam hoje às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul). O clube mandante iniciou o campeonato perdendo para o Internacional por 2 a 1.

Amanhã (17), acontecerão sete jogos. Entre eles, Flamengo e São Paulo, no Maracanã. O time paulista chega pressionado após ter sido derrotado pelo Fortaleza no sábado (13), por 2 a 1. Segundo a ESPN, o técnico Thiago Carpini está suspeitando que será demitido, então o placar do jogo será crucial para definir o futuro do treinador.

Além de ter também Palmeiras x Internacional, Cruzeiro x Juventude, Grêmio x Athletico-PR. E encerrando a rodada na quinta-feira (19), o Botafogo recebe o Atlético-GO, às 20h30. Os confrontos serão transmitidos pelo pay-per-view, Premiere.

Confira o calendário de jogos:

16/04 – Bahia x Fluminense (20h30)

17/04 – Bragantino x Vasco (18h)

17/04 – Grêmio x Athletico-PR (18h)

17/04 – Fortaleza x Cruzeiro (19h)

17/04 – Palmeiras x Internacional (19h)

17/04 – Atlético-MG X Criciúma (19h)

17/04 – Juventude x Corinthians (19h)

17/04 – Flamengo x São Paulo (20h30)

18/04 – Botafogo x Atlético – GO (20h30)

