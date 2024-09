Seleção Brasileira de vôlei masculino cai em grupo com a China para o Mundial

Atualmente na sexta colocação no ranking mundial, a Seleção Brasileira de vôlei masculino se prepara para o Campeonato Mundial que acontecerá em setembro de 2025.

O torneio acontecerá nas Filipinas, e em sorteio realizado neste sábado (14), o time caiu ao lado da Sérvia, nona do ranking, República Tcheca, considerada uma equipe perigosa, e a China, que venceu o Brasil recentemente em amistoso.

Serão 32 times divididos em oito grupos com quatro equipes cada. Os dois primeiros avançam para as oitavas de final e, a partir daí, os jogos são eliminatórias até a final.

Os Campeonatos Mundiais eram disputados de quatro em quatro anos mas, a partir deste ciclo, serão a cada dois anos, sempre em anos ímpares.

Na história, o Brasil tem três títulos Mundiais, conquistados em 2002, 2006 e 2010. Nas últimas três edições, o país foi ao pódio com as pratas de 2014 e 2018, e o bronze de 2022.

Confira os grupos:

