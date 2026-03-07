Menu
SeleÃ§Ã£o brasileira terÃ¡ amistoso de despedida no MaracanÃ£ antes de embarcar para a Copa

No dia seguinte ao duelo com o PanamÃ¡, delegaÃ§Ã£o embarca para os Estados Unidos

07 marÃ§o 2026 - 11h51Sarah Chaves
Estádio do MaracanãEstÃ¡dio do MaracanÃ£   (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Antes do embarque para a disputa na Copa do Mundo de 2026 que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá, a Seleção Brasileira fará um último amistoso no Brasil, conforme divulgado pela CBF nas redes sociais.

A despedida será no Maracanã, no Rio de Janeiro com o Panamá, no dia 31 de maio. A seleção panamenha é atualmente a 33ª colocada no Ranking da Fifa e está no grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

A seleção treinará na Granja Comary nos dias que antecedem à partida. Para Carlo Ancelotti, é importante sentir o calor dos torcedores antes da partida rumo à disputa do Mundial.

"Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa."

No dia seguinte, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde estreia na competição no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium.

Informações sobre ingressos para o jogo no Maracanã serão divulgadas em breve.

Antes de enfrentar o Panamá, o Brasil terá dois grandes duelos pela frente na próxima Data-Fifa, quando medirá forças com França e Croácia, em Boston e Orlando, respectivamente. A convocação para esses jogos será no dia 16 de março, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Próximos jogos da seleção brasileira:
França(N): 26/03, 17h (de Brasília) - Amistoso

Croácia (N): 31/03, 21h (de Brasília) - Amistoso

Panamá (C): 31/05, a definir - Amistoso

