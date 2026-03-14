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Esportes

Seleção feminina de basquete enfrentam o Mali no Pré-Mundial

Derrota para tchecas obriga Brasil a bater africanas para seguir vivo

14 março 2026 - 17h34Taynara Menezes, com Agência Brasil
Além do Brasil, outras cinco equipes disputam o torneio em solo chinêsAlém do Brasil, outras cinco equipes disputam o torneio em solo chinês   (Foto: FIBA)

A seleção feminina de basquete está em situação delicada na busca por vaga na Copa do Mundo Feminina da modalidade, que será disputada na Alemanha, em setembro. Neste domingo (15), às 2h30 (horário de Brasília), as brasileiras enfrentam o Mali pela quarta e penúltima rodada do Pré-Mundial, que ocorre em Wuhan (China).

Além do Brasil, outras cinco equipes disputam o torneio em solo chinês. Uma delas, a Bélgica, já está garantida na Copa do Mundo por ser a atual campeã europeia. Ou seja, os três participantes mais bem colocados fora o time belga - que está na liderança - se classificam.

A seleção verde e amarela está em quinto, com a mesma campanha de Mali (uma vitória e duas derrotas), mas fica atrás no saldo de pontos. Se o Pré-Mundial acabasse agora, a equipe africana ficaria com a última vaga.

Na madrugada de sábado (14), pela terceira rodada, o Brasil foi superado pela República Tcheca por 84 a 65. As brasileiras foram para o intervalo ganhando por 46 a 42. A partir daí, porém, as europeias acertaram a defesa e assumiram o controle do jogo, cedendo apenas 19 pontos e se sobressaindo no coletivo.

A ala/pivô Damiris Dantas foi o principal nome da partida, com 30 pontos e 12 rebotes. Outro destaque, a pivô Kamilla Cardoso fez 15 pontos e apanhou 11 rebotes. O Brasil, no entanto, dependeu em excesso delas e da ala Emanuely Oliveira (14 pontos). O trio foi responsável por 85% dos pontos da equipe verde e amarela. A seleção tcheca, por sua vez, teve quatro atletas com ao menos 10 pontos e nove jogadoras diferentes anotando cestas - no time brasileiro, foram apenas seis.

Na estreia, o Brasil foi superado pela Bélgica por 99 a 70. A reabilitação veio em seguida, com a vitória por 94 a 79 sobre o Sudão do Sul. O último compromisso pelo Pré-Mundial será nesta terça-feira (17), às 8h30, contra as anfitriãs chinesas.

Campeãs em 1994, as brasileiras não disputam a Copa do Mundo desde 2014, na Turquia, quando ficaram na 11ª colocação. Mesmo ausente nas duas últimas edições, o Brasil é o quarto país com mais presenças no evento. São 16 participações, atrás somente de Austrália (17), Coreia do Sul e Estados Unidos (ambos 19).

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