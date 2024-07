Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia com derrota nas Olimpíadas de Paris

Seleção Brasileira masculina de vôlei estreou com derrota nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Neste sábado (27), os comandados de Bernardinho perderam para a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 27/25, 18/25 e 25/21.

O Brasil chegou a ter vantagem nas duas primeiras parciais, mas cometeu erros. Ao longo do jogo, o bloqueio também apareceu pouco, tanto que os italianos venceram no fundamento por 13 a 4.

Darlan terminou como o maior pontuador da partida, com 25 pontos. O oposto do Brasil foi o grande destaque ofensivo do jogo.

Esta foi a primeira vez desde 1996, que a Seleção masculina de vôlei iniciou a caminhada olímpica com uma derrota. E também, o Brasil nunca conquistou medalhas depois de perder na estreia das Olimpíadas.

Em busca da recuperação, o Brasil voltará à quadra na próxima quarta-feira (31), às 3h (de Mato Grosso do Sul), contra a Polônia. Depois, encerrará a primeira fase diante do Egito, na próxima sexta-feira (02), às 7h (também de MS).

