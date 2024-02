Sem CR7, Al-Nassr vence o Inter de Miami por 6 a 0

O amistoso internacional protagonizado pelo time saudita, Al-Nassr, e pelo clube norte-americano, Inter de Miami, terminou com uma goleada aplicada pela equipe da Arábia Saudita (6x0), mesmo com Lionel Messi em campo no segundo tempo do jogo.

O confronto tinha como um dos objetivos realizar, novamente, um confronto direto entre o argentino Lionel Messi, que joga no Inter de Miami, e o português Cristiano Ronaldo, atualmente jogando pelo Al-Nassr. No entanto, o camisa 7 da equipe saudita sofreu uma lesão e não pôde participar do jogo.

A partida realizada na Árabia Saudita teve seis gols do clube asiático, com hat-trick de Anderson Talisca, e gols de Otavio, Maran e do zagueiro Laporte.

