Sem estádios gaúchos, CBF procura Corinthians para jogo da Seleção contra Colômbia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enfrenta dificuldades para definir o local a primeira partida do Brasil em 2024, que será contra a Colômbia, marcada para o dia 20 de março de 2025, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Inicialmente, a confederação planejava realizar o jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, ou na Arena do Grêmio, em homenagem às vítimas da enchente que devastou o Rio Grande do Sul em 2024.

Contudo, ambos os estádios estarão indisponíveis devido a grandes eventos programados para o período.

No Beira-Rio, a dupla sertaneja Henrique e Juliano realizará um show, enquanto a Arena do Grêmio será palco de apresentações de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Com os estádios gaúchos fora de cogitação, a Neo Química Arena, do Corinthians, surge como principal opção para sediar o confronto.

O estádio já foi sondado pela CBF, mas o clube paulista ainda não respondeu ao pedido. Caso a negociação não avance, o Mineirão, do Atlético-MG, é avaliado como a segunda alternativa.

O Maracanã, apesar de sua tradição, tem chances remotas de ser escolhido por já ter recebido uma partida da Seleção nestas Eliminatórias e por questões logísticas.

A CBF prioriza a realização do jogo na região Sudeste para facilitar o deslocamento da equipe, que enfrentará a Argentina em Buenos Aires, no dia 25 de março.

Com 12 rodadas disputadas, o Brasil ocupa a 5ª posição das Eliminatórias, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia, próxima adversária. A Argentina lidera a classificação, com 25 pontos.

Os seis primeiros colocados garantem vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.

