Sem revanche! Cristiano Ronaldo está fora de jogo contra Messi nesta quinta

Cristiano Ronaldo não enfrentará Messi para a tristeza de muitos torcedores do futebol. As equipes dos dois craques farão nesta quinta-feira (01), um amistoso e a promessa de vê-los 'frente a frente' animou o mundo do esporte mais uma vez. Sendo levada bastante a sério pelos amantes do futebol, a partida entre o Al Nassr e o Inter Miami ganhou até apelido: última dança. No entanto, a ausência do jogador português foi confirmada na véspera da partida, deixando muita gente triste.

Em entrevista nesta quarta-feira (31), o técnico do Al Nassr, Luís Castro, afirmou que CR7 não estará em campo. “Cristiano Ronaldo está na parte final da sua recuperação para integrar o grupo. Veremos nos próximos dias se pode começar o trabalho com o time. Estará ausente do jogo”, declarou o treinador português.

A lesão de Cristiano Ronaldo foi confirmada há uma semana, antes de jogos que a equipe faria na China. O Al Nassr cancelou os dois jogos amistosos que tinha marcado contra as equipes do Shanghai Shenhua e do Zhejiang, depois de confirmar que o craque não teria como atuar nos amistosos.

O clube confirmou que o português ficará afastado dos gramados por conta de uma lesão na panturrilha, mas não revelou o grau da contusão.

Impossibilitado de participar das partidas, Cristiano Ronaldo foi a público se pronunciar e explicar que não teria condições de jogo em decorrência de uma lesão.

Este seria o primeiro encontro de Messi e Cristiano Ronaldo desde 2020, quando a Juventus do Português aplicou 3 x 0 sobre o Barcelona de Messi, pela fase de grupos da Champions League. Ou seja, a revanche - como o brasileiro adora falar - não vem aí. *Com informações do portal Metrópoles.

